In Pokémon Scarlatto e Violetto si possono cavalcare i Pokémon?

Tra le tante caratteristiche care ai fan della serie Pokémon figura anche la possibilità di cavalcare alcune creature per coprire più velocemente le distanze per mare o per cielo. Gli appassionati si chiedono dunque se questa feature farà ritorno anche in Pokémon Scarlatto e Violetto, i nuovi giochi Nintendo Switch in uscita il 18 novembre 2022.

Nei capitoli meno recenti la possibilità di essere cavalcati era riservata ai Pokémon che avessero imparato le mosse necessarie (come Volo o Surf) ma per il nuovo corso della serie, orientato ad un open world più moderno, era necessario introdurre un sistema più immediato.

Secondo quanto visto nel recente trailer ufficiale dedicato al gioco, in Pokémon Scarlatto e Violetto sarà possibile cavalcare i due Pokémon leggendari chiamati rispettivamente Koraidon e Miraidon. Quest'ultimi, oltre a poter essere impiegati in battaglia, saranno infatti in grado di trasportarvi velocemente via terra, via mare e per via aerea, grazie anche a particolari elementi fisici che ricordano in tutto e per tutto delle ruote, tramite le quali possono trasformarsi in qualcosa di simile a una motocicletta. Nintendo definisce queste due creature speciali dei compagni, che probabilmente potranno essere cavalcati in qualunque luogo e momento, aumentando a dismisura la possibilità di esplorazione del mondo di gioco.

Oltre ai due leggendari sopracitati, è stato confermato che anche Cyclizar potrà essere utilizzato come cavalcatura. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Pokémon Scarlatto e Violetto.