Pokémon Scarlatto e Violetto: potrete dire addio alle lotte automatiche

Pokémon Scarlatto e Violetto, le nuove iterazioni delle avventure dell'iconico mondo delle simpatiche creature tascabili, sono ormai dietro l'angolo. Il 18 novembre 2022 è ormai dietro le porte e, secondo quanto emerso dalle prime avventure nell'open world di Paldea, l'intero sistema di lotte Pokémon potrebbe aver subito dei cambiamenti.

Secondo quanto emerso dalle prime anteprime del titolo, che giungono in un secondo momento rispetto all'ultimo trailer dedicato a Kissara e Bellibolt, in Pokémon Scarlatto e Violetto non vi saranno più le battaglie automatiche con gli allenatori nel mondo di gioco. Ciò comporta, almeno ad un primo impatto, uno snellimento rispetto alla complessiva esperienza di gioco, la quale non verrà in alcun modo intaccata da fasi dell'avventura nelle quali il giocatore si ritroverà ad evitare più allenatori possibili nella mappa.

Significa, dunque, che sarà possibile entrare in contatto visivo con gli allenatori senza che questi ingaggino una battaglia con il giocatore. Per quanto la notizia possa non piacere a diversi fan della prima ora, i quali potrebbero vedere nelle lotte obbligatorie con l'intelligenza artificiale dei Pokéallenatori un momento fondamentale dell'esperienza che ha coinvolto le precedenti otto generazioni videoludiche, ciò comporta un miglioramento nell'esplorazione del mondo di gioco.

Oggettivamente, la scelta operata da Game Freak e The Pokémon Company è un grande passo avanti in direzione di un'evoluzione complessiva, soprattutto per quanto riguarda il gameplay che, per quanto appaia avvincente anche con il passare degli anni, richiedeva a gran voce una serie di modifiche. Ciò che serviva a Pokémon era un cambio radicale - timidamente intravisto con Leggende Pokémon Arceus - che permettesse di far rivivere una seconda vita al brand e che potesse far percepire ai giocatori un importante cambiamento, che siano i fan della prima ora e non solo.

Prima di poter decretare se la risposta alle esigenze dell'utenza siano i futuri Pokémon Scarlatto e Violetto, dobbiamo attendere meno di un mese. La nona generazione Pokémon sta per arrivare; che sia giunto il momento della verità per l'accenno di rivoluzione del mondo Pokémon operato con il sopracitato Leggende Pokémon Arceus?