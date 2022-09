Pokémon Scarlatto e Violetto: vi presentiamo la Squadra Star!

Come promesso, Nintendo e Game Freak hanno mostrato il nuovi video gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto, che ci ha permesso di dare un nuovo sguardo ai giochi di Nona Generazione in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 18 novembre 2022.

Il nuovo trailer è incentrato sulla ricerca dei tesori, definito come "l'evento principale dell'Accademia Arancia", che spingerà quindi i giocatori a viaggiare in lungo ed in largo per il mondo di gioco alla ricerca non solo di Pokémon, ma anche delle innumerevoli sorprese e segreti custodite dalla regione di Paldea. Ma la nostra avventura non sarà comunque esente da ostacoli. L'esplorazione degli scenari alla ricerca di preziosi tesori e risorse sarà piena di insidie, e non mancherà la sfida con creature temibili come Klawf, un nuovo Pokémon dalle dimensioni considerevoli pronto a difendere il suo territorio nei pressi delle scogliere

Ma non è ancora finita: Game Freak presenta infatti il Team Star, la nuova organizzazione rivale composta da studenti indisciplinati dell'Accademia e suddivisa in più gruppi: il trailer ci permette di fare la conoscenza di Pruna, la capobanda della Divisione Fuoco del Team Star, che dovrebbe quindi rivestire un ruolo centrale all'interno della storia. E chissà quanti e quali saranno le ulteriori divisioni a completare l'intero gruppo.

C'è infine spazio per un assaggio della Lega Pokémon di Paldea, guidata dalla presidentessa Alisma, oltre a conoscere un nuovo capopalestra, Brassius, specializzato in mostriciattoli di tipo Erba. Un trailer di pochi ma intensi minuti che amplia ulteriormente le nostre conoscenze sulle prossime avventure Pokémon, in attesa di ulteriori novità prima del lancio a novembre su Switch.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Pokémon Scarlatto e Violetto, dove esaminiamo più a fondo Paldea e le nuove forme delle creature leggendarie.