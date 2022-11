Pokémon Scarlatto e Violetto, prevista una day one patch: peso e funzioni

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, e i ragazzi di Game Freak vogliono assicurarsi che i giocatori arrivino pronti al gran giorno. Per questo motivo, oltre a snocciolare le numerose novità previste, gli sviluppatori hanno anche avverti della necessità di scaricare una patch subito al day one.

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno accompagnati al lancio da una day one patch che li aggiornerà alla versione 1.01. Game Freak non ha svelato la dimensione esatta dell'aggiornamento, ma ha avvisato che per poter scaricare la versione 1.0.1 bisognerà avere almeno 1 GB di memoria disponibile sulla console o sulla scheda microSD.

Assicuratevi dunque di avete abbastanza spazio a disposizione, anche perché la Patch 1.01 sbloccherà la possibilità di giocare online e partecipare a tutte le attività multigiocatore di Pokémon Scarlatto e Violetto, tra le quali spiccano l'esplorazione della regione di Paldea in compagnia dei propri amici e parenti (massimo 4 Allenatori per volta), la funzione Stadio Lotta per affrontare i giocatori di tutto il mondo e i nuovi Raid Teracristal. Precisiamo che per utilizzare la funzione Stadio Lotta e la modalità multigiocatore online è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.

La connessione a Internet è anche indispensabile per riscattare gratis un Pikachu speciale (vedi immagine in basso) attraverso la funzione Dono Segreto. Si tratta di un bonus che verrà offerto come segno di riconoscenza a tutti coloro che acquisteranno il gioco entro e non oltre il 28 febbraio 2023, data che rappresenta il termine ultimo per il riscatto.

Pokémon Scarlatto e Violetto, ricordiamo, verranno lanciati esclusivamente su Nintendo Switch venerdì 18 novembre 2022. Lo sapete che sono anche previsti dei bonus gratis per coloro che hanno giocato i precedenti giochi dei Pokémon?