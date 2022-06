Pokémon Scarlatto e Violetto, i Professori sono villain? Spunta l'intrigante teoria!

Con la pubblicazione dell'ultimo trailer dedicato alle esclusive Nintendo Switch, il team di Game Freak ha rivelato moltissime novità su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, inclusa l'identità dei nuovi Professori.

Questi ultimi, tuttavia, hanno destato non poche perplessità entro la community dei PokéFan. Si tratta infatti della prima volta nella storia della serie in cui una coppia di titoli presenta non uno, ma due differenti Professori Pokémon. Per la precisione, il Professor Turum sarà il punto di riferimento in Pokémon Violetto, mentre gli Allenatori di Pokémon Scarlatto si potranno affidare alla Professoressa Olim.

C'è però un ulteriore elemento inedito per la saga, che sin dai tempi del Professor Oak ha tradizionalmente battezzato i Professori Pokémon con nomi di piante. Olim e Turum, tuttavia, infrangono anche questa tradizione. Una serie di circostanze che, sommate all'aspetto poco rassicurante dei due personaggi, ha portato la community ad elaborare un'intrigante teoria.



Molti fan hanno infatti suggerito che il duo di personaggi potrebbe in verità non essere altri che il villain di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, con il vero Professore Pokémon dei due nuovi capitoli che dovrebbe ancora essere mostrato da Game Freak. Un'ipotesi interessante, sulla quale la stessa The Pokémon Company ha iniziato a scherzare. Con il Tweet che trovate in calce, ad esempio, il team ha suggerito proprio che Olim e Turum potrebbero in verità non essere chi affermano!



E voi cosa ne pensate?