Pokemon Scarlatto e Violetto: quando esce Il Tesoro dell'Area Zero, ci sono nuovi Pokemon?

Durante l'evento Pokemon Presents del 27 febbraio è stato annunciato il primo DLC di Pokemon Scarlatto e Violetto, intitolato Il Tesoro dell'Area Zero. Ma quando esce e cosa sappiamo su questa espansione?

Il Tesoro dell'Area Zero "permetterà ai giocatori di esplorare ulteriormente il mondo di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto con due nuove avventure", è quanto si legge nel comunicato inviato da The Pokemon Company. L'espansione sarà divisa quindi in due parti, la prima intitolata La Maschera Turchese e in arrivo durante l'autunno 2023 mentre la seconda si intitola Il Disco Indaco e arriverà successivamente, indicativamente durante l'inverno successivo.

La prima espansione di Scarlatto e Violetto introdurrà anche nuovi Pokemon: in totale saranno disponibili più di 230 Pokemon scoperti in altre regioni e mai apparsi in Scarlatto e Violetto. Confermati anche nuovi Pokemon Leggendari: Ogerpon sarà il Leggendario de La Maschera Turchese mentre Terapagos comparirà ne Il Disco Indaco. Nella Parte I appariranno anche tre Pokémon chiamati Okidogi, Munkidori e Fezandipiti.

Maggiori dettagli sulle due parti de Il Tesoro dell'Area Zero verranno diffusi più avanti, non ci resta dunque che attendere nuove informazioni su La Maschera Turchese e Il Disco Indaco, i primi due DLC di Pokemon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch.