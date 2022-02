Pokemon Scarlatto e Violetto: Quaxly paragonato a Paperino da piccolo, arrivano i meme

Beh, non si può dire che Quaxly non abbia fatto centro nel cuore della community e sono già in tanti a dichiarare che sceglieranno proprio lui come Pokemon di partenza, non appena Violetto e Scarlatto saranno disponibili su Nintendo Switch a fine anno.

Sui social c'è chi ha paragonato Quaxly a Donald Duck ironizzando sulla possibile evoluzione del Pokemon prima in Paperino e poi in Zio Paperone, girovagando su Twitter si trovano anche disegni di Quaxly pieni di cuori e meme di ogni genere con protagonista questo nuovo Pokemon Starter.

So glad that they added Donald in Pokémon pic.twitter.com/7Ap10IJggq — playcenter (@playcentermd) February 27, 2022

Can’t believe this old meme is now a reality pic.twitter.com/lMpM7SQOl8 — Arty the Goth 🅱unBoi 🐇 (@SuperiorArtemis) February 27, 2022

that new duck Pokémon has some cool evolutions not gonna lie pic.twitter.com/ohA0lVp9Cq — Shane (@FourScore64) February 27, 2022