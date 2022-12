Pokemon Scarlatto e Violetto: vi raccontiamo la nostra avventura a Paldea

Gabriele Laurino e Edoardo Ferrarese, grandi fan di Pokemon, chiacchierano a ruota libera sui percorsi scelti durante l'avventura di Pokemon Scarlatto e Violetto, sugli Starter preferiti e sulla loro personale esperienza nei due nuovi giochi targati Nintendo e Game Freak.

La nuova struttura Open World di Pokemon Scarlatto e Violetto permette vari tipi di approccio, una libertà inedita per la serie. Edoardo e Gabriele hanno gradito questa novità e ci parlano della loro esperienza in Scarlatto e Violetto, ora disponibili sulle console della famiglia Nintendo Switch.

I tre nuovi Starter di Pokemon Scarlatto e Violetto (Sprigatito, Fuecoco e Quaxly) hanno sin da subito riscosso le simpatie del pubblico e nel nuovo video c'è spazio anche per parlare del miglior Pokemon iniziale e delle scelte di Edoardo e Gabriele per quanto riguarda gli Starter di Scarlatto e Violetto. Ma non solo perché si parlerà anche delle meccaniche di gioco, dell'esplorazione di Paldea, degli scontri e delle battaglie, oltre che delle tante opzioni che aiutano a rendere l'esperienza di gioco con Scarlatto e Violetto personalizzabile in base ai propri gusti.

Su Everyeye.it trovate anche la guida per muovere i primi passi nell'Open World di Pokemon Scarlatto e Violetto con trucchi e consigli utili se vi siete da poco approcciati ai giochi di questo tipo.