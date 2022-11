Pokémon Scarlatto e Violetto, Raid Teracristal in azione: Charizard e i Cristalli Neri

Oltre all'introduzione di Libro Scarlatto e Libro Violetto in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il team di Game Freak ha ulteriori sorprese in serbo per gli allenatori diretti alla regione di Paldea.

In particolare, la software house ha approfondito le dinamiche che caratterizzeranno il funzionamento dei nuovi Raid Teracristal. Accanto a quelli originati da cristalli tradizionali, i giocatori di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto potranno imbattersi anche in Raid originati da speciali cristalli neri. Questi eventi offriranno la possibilità di catturare Pokémon più potenti, ma solamente per un periodo di tempo limitato. In occasione del lancio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ad esempio, il protagonista sarà un Charizard con l'Emblema della Forza Assoluta. Quest'ultimo, di Teratipo Drago, apparirà dal 2 al 4 dicembre 2022 e poi di nuovo dal 16 al 18 dicembre 2022.



Game Freak ha inoltre confermato che i Raid Teracristal potranno contare sull'organizzazione di eventi speciali, con creature che appariranno più spesso e proporranno Teratipi differenti rispetto al solito. Il primo di questi avrà il titolo di "Riflettori puntati su Eevee" e si svolgerà dal 25 al 27 novembre 2022.



In vista del lancio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Game Freak conferma inoltre che i due titoli potranno contare su di una Day One Patch, che porterà il gioco alla versione 1.0.1. L'installazione dell'update attiverà la possibilità di dedicarsi al gioco online.