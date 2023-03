Pokémon Scarlatto e Violetto, nuovo Raid: Blissey pronta alla sfida

In attesa del ritorno in scena del raid di Pokémon Scarlatto e Violetto dedicato a Decidueye, il team di Game Freak conferma un ulteriore appuntamento in arrivo nella regione di Paldea.

Gli Allenatori potranno infatti confrontarsi presto con una ulteriore sfida, il cui avvio è previsto per la giornata di venerdì 24 marzo. Per l'intero weekend, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto ospiteranno infatti anche un raid dedicato a Blissey. L'evoluzione di Chansey, introdotta con la seconda Generazione di Pokémon, potrà essere affrontata in una serie di Tera Raid a 4 e 5 stelle, che metteranno a dura prova le squadre degli Allenatori. La sfida resterà attiva sino alla giornata di domenica 26 marzo, con il pocket monster di tipo Normale pronto a dare notevole filo da torcere ai giocatori.



In attesa di poter fronteggiare Blissey per cercare di aggiungere il Pokémon alla propria squadra, gli appassionati non sono certo a corto di attività da compiere a Paldea. Ricordiamo infatti che Game Freak e Nintendo hanno di recente annunciato una grande espansione in arrivo in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Grazie ai contenuti del DLC I Tesori dell'Area Zero, gli Allenatori potranno presto proseguire il proprio viaggio verso aree inesplorate della regione di Paldea.