Pokémon Scarlatto e Violetto: un nuovo Raid sarà disponibile da febbraio

Mentre i fan attendono con trepidante attesa l'arrivo del grande update di febbraio di Pokémon Scarlatto e Violetto, la community legata alle avventure dei simpatici mostriciattoli tascabili riceveranno presto nuovi contenuti per i nuovi titoli di nona generazione, in arrivo entro le prossime settimane.

A comunicare la lieta notizia è l'account Twitter di Serebii.net, il cui post afferma che nel prossimo futuro arriverà un nuovo evento Raid su Pokémon Scarlatto e Violetto. Non può che essere una piacevole notizia per i fan del brand, soprattutto in seguito alla scoperta dei mille Pokémon nella serie avvenuta proprio con il rilascio dei capitoli di nona generazione Pokémon.

Il prossimo evento Raid di Pokémon Scarlatto e Violetto sarà incentrato su Tandemaus, il Pokémon di tipo Folletto che i giocatori hanno già avuto modo di conoscere viaggiando in quel di Paldea e scoprendo tutto ciò che di nuovo ha da offrire la nuova regione. Inoltre, come detto in apertura, l'arrivo dell'evento richiederà solo poche settimane d'attesa.

Come annunciato sul post di Twitter, infatti, il raid inizierà dal 13 febbraio 2023 e giungerà al termine il 15 febbraio. Si tratta di un'iniziativa legata all'avvento di San Valentino e qual è il modo migliore di festeggiarlo per i fan Pokémon, se non con l'inizio di un nuovo Raid che saprà fare la felicità dei giocatori intenti a catturare tutte le simpatiche creature che popolano la regione di Paldea?

Il mese di febbraio si prospetta essere molto interessante per i possessori di Pokémon Scarlatto e Violetto. Le sorprese in serbo per i giocatori sembrerebbero essere diverse; dunque, non resta far altro che tornare in quel di Paldea, ripercorrendo le strade che hanno caratterizzato quest'ultima avventura e prendendo parte all'evento dedicato a Tandemaus.