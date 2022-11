Pokémon Scarlatto e Violetto, le recensioni: accoglienza controversa su Nintendo Switch

Le tre linee narrative di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si apprestano a prendere vita nel primo gioco open-world della serie videoludica di casa Game Freak.

Alla vigilia della pubblicazione su Nintendo Switch della coppia di titoli, la critica ha emesso il proprio verdetto, risultato alquanto controverso. Le recensioni di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto al momento disponibili dipingono infatti quadri molto differenti, tra perfect score e accoglienze poco più che tiepide.

Utilizzando come termometro la piattaforma di aggregazione di Metacritic, segnaliamo che al momento il Metascore di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si attesta su 78/100. Le 35 recensioni disponibili, come detto, divergono notevolmente. La redazione di The Enemy assegna ad esempio ai titoli un 100/100, mentre altre cinque testate si collocano al di sopra del 90/100. Oltre una decina di recensori hanno preferito attestarsi su di un 80/100, ma altrettante hanno optato per una votazione che si colloca tra i 70/100 e i 75/100. Spazio infine a sufficienze risicate, tra le quali citiamo il 60/100 attribuito dal britannico Guardian e dalla redazione di GamesRadar.

Complessivamente, la nuova coppia di giochi Game Freak ha diviso notevolmente la critica videoludica. Sulle pagine di Everyeye potete ovviamente già trovare la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, a firma di Gabriele Laurino.