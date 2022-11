Pokémon Scarlatto e Violetto da record: miglior lancio di sempre per un gioco in Giappone

I primi dati di vendita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto avevano immediatamente delineato un debutto di straordinario successo per la coppia di giochi, ma sembra che l'ascesa fosse soltanto all'inizio.

Dopo essersi confermati come il miglior lancio di sempre per la serie Game Freak, per un titolo Nintendo Switch e per un gioco esclusivo console, Pokémon Scarlatto e Violetto si aggiudicano infatti un ulteriore riconoscimento. Stando ai dati provenienti dal Sol Levante, i due titoli detengono ora il record per il miglior lancio di sempre per un videogioco in Giappone.

Per aggiudicarsi la vetta del podio, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto hanno venduto 4,05 milioni di copie in soli tre giorni e nel solo Estremo Oriente. Un dato che ha sottratto la medaglia d'oro al precedente detentore del record, peraltro anch'esso di recente debutto. Al secondo posto della classifica, troviamo ora infatti Splatoon 3, che nei primi tre giorni di presenza sul mercato giapponese aveva venduto la bellezza di 3,45 milioni di copie.



Con circa 600.000 copie in più, l'open world di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto conquista i PokéFan del Sol Levante, che hanno voluto premiare la nuova direzione intrapresa da Game Freak con la coppia di giochi, che per la prima volta propongono un mondo aperto e la possibilità di sviluppare la propria storia attraverso tre differenti archi narrativi.