Pokémon Scarlatto e Violetto, un regalo per voi: come riscattare Pawmot gratis

Anche se sono proiettati verso un futuro che ha il nome di Leggende Pokémon: Z-A, The Pokémon Company e Game Freak non si sono scordate di tutti gli Allenatori ancora impegnati nella Paldea di Pokémon Scarlatto e Violetto, ai quali hanno ben pensato di fare un bel regalo.

Come riscattare un Pawmot gratis in Pokémon Scarlatto e Violetto

A partire da oggi, tutti gli Allenatori di Pokémon Scarlatto e Violetto hanno l'opportunità di riscattare gratis un Pawmot di livello 20 che conosce l'abilità Assorbivolt e le mosse Elettrococcola, Attacco Rapido, Scarica e Doppiolampo.

Riscattarlo è molto semplice, dal momento che è sufficiente accedere al menu di gioco premendo il tasto X del Joy-Con, aprire il "Poképortale", selezionare la voce "Dono segreto" e inserire il seguente codice:

Y0AS0B1B1R1B1R1

Questo evento di distribuzione è stato organizzato per celebrare il lancio di "Biri-Biri", una nuova canzone che il duo giapponese Yoasobi ha realizzato ispirandosi al romanzo breve "After the Rain With You", a sua volta scritto per celebrare il primo anniversario di Pokémon Scarlatto e Violetto. Come la maggior parte dei codici promozionali, anche questo ha una scadenza, ma per fortuna è piuttosto lontana nel tempo, essendo fissata per il 28 febbraio 2025.

Già che ci siamo, segnaliamo che nel momento in cui vi scriviamo sono attivi anche i seguenti codici:

G0TCHAP0KEM0N - 30 Quick Balls

L1KEAFLUTE - Cetitan

NE0R0T0MC0VER - Neo-Kitakami Case for Rotom Phone

SEEY0U1NPALDEA - Chest-Form Gimmighoul

SUPEREFFECT1VE - Expert Belt

SWEET0RSP1CY - 1 Sweet Herba Mystica or 1 Spicy Herba Mystica

TEAMSTAR - Revavroom

WEARTERASTALCAP - Terastal Cap

Fatene buon uso!

