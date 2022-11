Pokemon Scarlatto e Violetto registrano preordini da record in Giappone

Sembra che Pokemon Scarlatto e Violetto stia performando particolarmente bene in Giappone con i soli preordini, in particolare si sta discutendo in queste ore dell'alto numero dei preordini ricevuti da COGM!, piccola catena di videogiochi giapponese operante nella prefettura di Niigata.

In particolare COMG! fa sapere che Pokemon Scarlatto e Violetto hanno già superato con i soli preordini le vendite dei primi tre giorni di qualsiasi altro gioco Pokemon uscito su Switch in questi anni. In particolare la catena ha ricevuto oltre 1.200 preordini a 14 giorni dal lancio nei negozi, nello stesso lasso di tempo i preordini per altri giochi Nintendo registravano numeri più bassi:

Animal Crossing New Horizons - 434

Splatoon 3 - 497

Smash Ultimate - 641

Monster Hunter Rise - 797

Joe Merrick, webmaster di Serebii.net, ha dichiarato con un Tweet che le aspettative di vendita sono ovviamente molto alte e che Pokemon Scarlatto e Violetto non faticherà a diventare una hit, inoltre viene reso noto che al momento sia Pokemon Scarlatto che Pokemon Violetto occupano la prima e secondo posizione dei best seller su Amazon Japan nella sezione Videogiochi.

In attesa della recensione, ecco il resoconto della nostra prova di Pokemon Scarlatto e Violetto, i due nuovi giochi della serie Pokemon arrivano il 18 novembre solo su Nintendo Switch.