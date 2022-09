Pokémon Scarlatto e Violetto rivelano Wiglett: il nuovo Pokémon vive in riva al mare

Nonostante i rumor più recenti suggerissero l'imminente pubblicazione di un vero e proprio nuovo trailer dedicato a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la giornata odierna ha in verità ospitato una forma di comunicazione piuttosto alternativa da parte di The Pokémon Company.

Uno show a sorpresa ha infatti preso il via nel corso della mattinata di mercoledì 28 settembre, su di un portale disponibile esclusivamente in lingua giapponese. Dedicato ad una virtuale Pokémon World Ecological Society, quest'ultimo ha ospitato la trasmissione di una sorta di breve documentario, sottotitolato in lingua inglese. In maniera piuttosto inaspettata, l'evento ha finito per rivelare un nuovo Pokémon, destinato a debuttare in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Al momento, The Pokémon Company non ha ancora pubblicato un video ufficiale dedicato, ma in apertura a questa news potete trovare una registrazione tratta dalla diretta della Pokémon World Ecological Society. È stato così svelato Wiglett, un insolito Pocket Monster che ha eletto le spiagge a proprio habitat naturale. Inizialmente scambiato per una forma regionale di Diglett diffusa nella regione di Paldea di Pokémon Scarlatto e Violetto, Wiglett si è in verità rivelato essere un Pokémon completamente inedito, che realizzerà il suo debutto con la Nona Generazione di creature Game Freak.