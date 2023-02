Pokémon Scarlatto e Violetto, rivelato il DLC Il Tesoro dell'Area Zero: sarà in due parti

Al termine del Pokémon Presents del 27 febbraio 2023 è stata annunciata ufficialmente la grande espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto: il DLC si intitolerà Il Tesoro dell'Area Zero e verrà pubblicato in due parti distinte nel prossimo futuro.

Nello specifico, la prima parte dell'espansione si chiamerà La Maschera Turchese, e la sua uscita è prevista nel corso dell'autunno 2023. Per l'inverno del 2023 è invece prevista la pubblicazione di Il Disco Indaco, seconda ed ultima parte de Il Tesoro dell'Area Zero. L'espansione è già disponibile per l'acquisto sul Nintendo eShop, in attesa di scoprire le date esatte in cui verranno pubblicati entrambi i contenuti. Viene inoltre specificato che sarà ovviamente possibile giocare le due espansioni con lo stesso file di salvataggio utilizzato per il gioco base, e che sarà possibile incontrare nuove specie di Pokémon non presenti nell'avventura principale. Effettuando l'acquisto del DLC entro il 31 ottobre 2023 sarà inoltre possibile ricevere come bonus uno Zoroark di Hisui speciale che non può essere ottenuto in nessun altro modo.

Le novità per Pokémon Scarlatto e Violetto non sono finite qui: arrivano infatti due nuovi Pokémon Paradosso, Acquecrespe (esclusivo di Scarlatto) e Fogliaferrea (esclusivo di Violetto), disponibili alla cattura già da ora attraverso un nuovo evento Raid Teracristalli. Nel corso del 2023, inoltre, Pokémon HOME diverrà compatibile con Scarlatto e Violetto.

Sempre nel corso del Pokémon Presents è stato inoltre rivelato Pokémon Trading Card Game Classic, caratterizzato da un elegante set da gioco.