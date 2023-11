Pokemon Scarlatto e Violetto: Samurott di Hisui protagonista dei nuovi Raid Teracristal

Il Raid Teracristal di Scarlatto e Violetto con l'apprezzato Starter di Pokemon parte ufficialmente su Nintendo Switch e, per l'occasione, il team di Game Freak svela tutti i dettagli sulla nuova attività ingame incentrata su Samurott.

Gli Allenatori di Pokemon Scarlatto e Violetto hanno quindi l'opportunità di catturare Samurott di Hisui partecipando alle lotte Raid Teracristal originate dai cristalli neri. Samurot non può essere incontrato normalmente a Paldea, quindi: il Pokemon speciale di Hisui che apparirà in questo evento ha come teratipo l'Acqua, con tanto di Emblema della Forza Assoluta a testimoniarne l'elevato livello di difficoltà.

Il nuovo Raid Teracristal con protagonista il Samurott d'Acqua di Hisui si terrà in due fasi specifiche: la prima inizia quest'oggi venerdì 24 novembre e si concluderà domenica 26 novembre, mentre la seconda coinvolgerà i giocatori di Pokemon Scarlatto e Violetto dall'1 al 3 dicembre.

Samurott di Hisui avrà lo stesso marchio, abilità e mosse indipendentemente da quando viene catturato durante l'evento. Se volete partecipare agli eventi della Battaglia Tera Raid, dovete scaricare le ultime notizie dal Pokeportale e recarvi nella sezione 'Controlla le Notizie' richiamabile da menu dei Regali Misteriosi. È inoltre importante precisare che non è necessario essere abbonati a a Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie del Poképortale.

Dopo aver completato alcuni eventi nella fase endgame, sarà possibile trovare i cristalli neri Tera Raid.: tuttavia, gli Allenatori che non hanno completato questi eventi possono comunque accedere alle battaglie Tera Raid unendosi ad altri giocatori in multiplayer. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Pokemon Scarlatto e Violetto, un viaggio turistico a Paldea.