Pokemon Scarlatto e Violetto: alla scoperta di Armarouge, Ceruledge e Klawf

La regione di Paldea di Pokemon Scarlatto e Violetto accoglierà tante creature inedite, come conferma il team di Game Freak presentando Armarouge, Ceruledge e Klawf.

Nell'ultimo video approfondimento di Scarlatto e Violetto, gli sviluppatori nipponici hanno solleticato la curiosità degli Allenatori invitandoli a fare la conoscenza di questi tre Pokemon inediti di Paldea.

La prima creatura presentataci da Game Freak è Ceruledge, un Pokemon Spadaccigneo di tipo Fuoco/Spettro che indossa un'armatura e brandisce lame fatte di energia. Nel corso delle lotte, le lame si trasformano in grandi spade che aumentano il potere di Ceruledge, garantendogli energia vitale ad ogni ferita inferta al nemico. Si tratta perciò di un Pokemon che predilige gli scontri ravvicinati e che, proprio per questo, è sempre pronto a utilizzare delle tattiche subdole con attacchi a sorpresa e rapidi movimenti.

Non meno interessanti sono le capacità di Klawf: il nuovo Pokemon Agguato di tipo Roccia è dotato di occhi sporgenti e roteanti che gli garantiscono una vista a 360 gradi, una caratteristica che si rivelerà molto utile in battaglia insieme, ovviamente, alle possenti chele di cui è dotato. La forte presa assicuratagli dalle chele gli permette di distruggere le difese del nemico e mirare al suo punto debole. Servendosi dell'abilità Iraguscio, Klawf può aumentare l'attacco, la velocità e la potenza degli attacchi speciali dopo aver subito un danno che riduce della metà i suoi PS.

Anche Armarouge non sarà da meno dei "colleghi" di Paldea. Il nuovo Pokemon Guerrigneo di tipo Fuoco/Psico indossa una possente armatura un tempo appartenuta a un grande guerriero. Servendosi delle sue capacità psichiche, Armarouge può entrare in risonanza con l'armatura per controllarne l'energia latente e garantirgli tutta una serie di abilità basate sul fuoco. Usando la mossa Corazza Cannone, il Pokemon sposta i suoi spallacci sulle mani e unisce le braccia in modo tale da creare temporaneamente un cannone con cui sparare raffiche di proiettili incandescenti.

