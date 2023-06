Pokemon Scarlatto e Violetto, nuovo video: alla scoperta de Il Tesoro dell'Area Zero

L'apertura del Nintendo Direct di giugno viene affidata ai ragazzi di Game Freak con un video gameplay de Il Tesoro dell'Area Zero, la nuova espansione di Pokemon Scarlatto e Violetto destinata ad approdare in esclusiva su Nintendo Switch tra pochi mesi.

Il filmato di gameplay confezionato dagli sviluppatori giapponesi ci offre uno spaccato delle attività da svolgere a Norvidia, la nuova regione di Paldea che avremo modo di esplorare insieme al nostro Allenatore.

La prima metà del filmato dimostrativo datoci in pasto da Game Freak e The Pokemon Company apre una finestra sulle missioni da completare nella cornice di una campagna durante un festival, mentre la seconda metà del video descrive uno scenario completamente diverso, un'accademia futuristica 'ad ambientazione oceanica'.

Il trailer di Game Freak ci ricorda inoltre che l'espansione Il Tesoro dell'Area Zero di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto sarà disponibile in autunno su Switch. Nell'attesa, gli esploratori di Paldea possono cimentarsi nelle sfide offerte da un evento speciale Raid Teracristal appena lanciato dagli sviluppatori nipponici, con numerosi oggetti da sbloccare e Pokemon di alto livello da fronteggiare in battaglia.