Pokemon Scarlatto e Violetto: alla scoperta di Wiglett nel video in italiano

Dopo aver svelato Wiglett di Pokemon Scarlatto e Violetto, gli sviluppatori di Game Freak ci rituffano nelle colorate atmosfere della regione di Paldea per farci scoprire questa nuova creatura in un video in italiano con scene di gameplay.

Nel presentarci questo nuovo, simpatico abitante di Paldea, la software house giapponese ci spiega che "malgrado la sua somiglianza con Diglett, Wiglett è una specie completamente diversa di Pokémon che popola le aree costiere che si affacciano sull'oceano e fa sbucare una parte del suo corpo dalla sabbia per nutrirsi".

Il nuovo Pokemon Grongo ha un olfatto eccezionale e se ne serve per avvertire i profumi da quasi 20 metri di distanza. La sua indole 'ombrosa' lo porta ad essere sempre estremamente cauto nell'approcciarsi all'ambiente circostante, tanto da indurlo a nascondersi nella sabbia ogni volta che sente l'odore di un altro Pokemon nelle vicinanze.

Il nuovo filmato propostoci da Game Freak ci offre anche degli indizi sulle tecniche di combattimento adottate da Wiglett, un Pokemon di tipo Acqua che, in quanto tale, scaglia dei violenti spruzzi che disorientano il nemico di turno e ne danneggiano le difese.

In attesa di saperne di più su Wiglett, vi ricordiamo che Pokemon Scarlatto e Violetto sarà disponibile dal 18 novembre rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Pokemon Scarlatto e Violetto tra Paldea e nuovi Leggendari.