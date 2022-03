Pokemon Scarlatto e Violetto: scoperto un easter egg in Spada e Scudo

Pokemon Spada e Pokemon Scudo nascondono due easter egg dedicati a Pokemon Scarlatto e Violetto, i due nuovi giochi della serie annunciati durante il Pokemon Day del 27 febbraio.

In Spada e Scudo è presente una stanza inaccessibile, guardando attentamente la carta da parati è possibile notare un disegno basato sulla frutta, arance e uva in particolare. Forse è un caso, ma questi frutti sono proprio i simboli di Violetto e Scarlatto, come riportato da Centro Pokemon che mostra i due stemmi con l'arancia e il grappolo d'uva, inoltre anche i protagonisti di Scarlatto e Violetto indossano completi di colore arancione e viola.

Potrebbe trattarsi di un caso, o forse no, non è escluso che l'idea di associare arancia e uva a Pokemon Violetto e Scarlatto potrebbe essere successiva all'uscita di Spada e Scudo, certo è che si tratta di una curiosità interessante sui due nuovi giochi Pokemon.

Pokemon Scarlatto e Violetto escono a fine anno su Nintendo Switch, la data di uscita non è ancora stata resa nota, per il momento Game Freak si è limitata a pubblicare un trailer e svelare i tre nuovi Pokemon Starter di Violetto e Scarlatto, di fatto i primi Pokemon ufficiali della nona generazione di mostriciattoli.