Pokemon Scarlatto e Violetto è il secondo miglior lancio Pokemon di sempre in Inghilterra

Non ci hanno messo molto, Pokemon Scarlatto e Violetto, a conquistare la vetta della classifica britannica: ad oggi quello di Pokemon Scarlatto e Violetto è il più grand lancio dell'anno in Inghilterra, con vendite superiori del 4% rispetto a FIFA 23, fino a pochi giorni fa numero uno incontrastato del 2022 in Gran Bretagna.

Scarlatto e Violetto sono la seconda coppia di giochi Pokemon più venduti di sempre in UK, superati solo da Pokemon Sole e Luna per Nintendo 3DS, titoli trainati anche dal successo planetario di Pokemon GO nel 2016. Scarlatto e Violetto hanno registrato vendite in sterline maggiori rispetto a Scarlatto e Violetto ma c'è da tenere conto del prezzo diverso: 35 sterline per Sole e Luna e 48 sterline per Scarlatto e Violetto.

Pokemon Violetto è il gioco più venduto dei due con il 52% del totale mentre Scarlatto è stato preferito dal 42% dei consumatori, il restante 6% ha comprato il Dual Pack con entrambi i giochi. Scarlatto e Violetto hanno registrato vendite nella prima settimana superiori del 36% rispetto a quelle di Pokemon Spada e Scudo e del 70% maggiori rispetto a Diamante e Perla, 56% in più rispetto a Leggende Pokemon Arceus uscito lo scorso gennaio.

Pokémon Violetto Pokémon Scarletto FIFA 23 God of War Ragnarok Call of Duty Modern Warfare 2 Pokémon Scarlatto e Violetto Dual Pack Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Sonic Frontiers

Il successo di Scarlatto e Violetto ha fatto schizzare del 62% le vendite di Switch, in particolare del modello OLED, Switch registra così la sua miglior settimana dell'anno in Inghilterra. Da segnalare il quarto posto di God of War Ragnarok, attualmente al quarto posto con vendite in calo del 73% mentre Sonic Frontiers scende dalla posizione 4 alla 10.