Pokemon Scarlatto e Violetto sfiorano il Perfect Score su Famitsu: voto 38/40

Se in Occidente l'accoglienza riservata a Pokemon Scarlatto e Violetto da parte della stampa è risultata essere nel complesso piuttosto tiepida, in Giappone lo staff di Famitsu ha premiato i due nuovi giochi dei Pokemon con voti molto elevati.

Il numero 1775 di Famitsu contiene le recensioni di Ishu Saikyou Ou Zukan Battle Colosseum, The Rumble Fish 2 e Pokemon Scarlatto e Violetto:

Ishu Saikyou Ou Zukan Battle Colosseum (Switch) – 6/7/8/6 [27/40]

Pokemon Scarlatto e Violetto (Switch) – 9/10/10/9 [38/40]

The Rumble Fish 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Se The Rumble Fish 2 e Ishu Saikyou Ou Zukan Battle Colosseum hanno ricevuto voti più che discreti, nel caso di Pokemon Scarlatto e Violetto parliamo di voti ben più elevati, ovvero 9/10/10/9 per un totale di 38/40, a un soffio dal Perfect Score (40/40).

In Giappone, Pokemon Scarlatto e Violetto hanno riscosso un enorme successo con oltre 2.5 milioni di copie vendute nel weekend lancio e più di 500.000 copie vendute solo la scorsa settimana, lo stesso vale per l'Europa e gli Stati Uniti, in totale i due giochi hanno già superato quota dieci milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

Nonostante il successo di pubblico Pokemon Violetto è il gioco Pokemon con il Metascore più basso in assoluto su Metacritic.