Pokémon Scarlatto/Violetto,si avvicina il Pokémon Presents: Raid di Mewtwo tra gli annunci

Puntuale come un orologio svizzero, a ridosso del Pokémon Presents dell'8 agosto dedicato al futuro di Pokémon è arrivato un Tweet dall'account Twitter ufficiale di Centro LEAKS che presenta al mondo intero una delle tante novità che verranno presentate nel corso dell'evento di domani: è in arrivo un nuovo Raid per Pokémon Scarlatto e Violetto.

La notizia non ha ancora nulla di ufficiale, seppure la fonte in questione sia estremamente autorevole per quel che concerne i rumor e le speculazioni provenienti dall'ambiente Pokémon: basti pensare, ad esempio, al largo anticipo con cui il portale internettiano ha parlato del Pokémon Presents all'orizzonte incentrato sulle novità per il DLC in arrivo o, magari, sul prossimo capitolo della serie dedicata ai simpatici mostriciattoli tascabili. Secondo quanto emerso in data odierna, il Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto sarà incentrato su MewTwo.

Come dichiarato da Centro LEAKS, l'annuncio in questione è stato diffuso accidentalmente dal Nintendo Switch Online giapponese. Non ci resta che attendere la giornata di domani per confutare o confermare quanto dichiarato dai leak, nella speranza che durante l'evento in questione possa trovare spazio anche l'annuncio di qualche novità che faccia sobbalzare dalla sedia i fan di Pokémon provenienti da ogni angolo del pianeta. Quali contenuti penserete che verranno presentati? Fateci sapere le vostre aspettative e le vostre speranze qui sotto nei commenti.