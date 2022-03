Pokémon Scarlatto e Violetto: gli starter arrivano in Animal Crossing con una mod

Qualche giorno fa sono stati annunciati Pokémon Scarlatto e Violetto, i nuovi giochi GameFreak in arrivo entro la fine dell'anno e i cui starter hanno già catturato l'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo. A tal proposito, qualcuno ha deciso di riprodurre le tre creature in un'altra esclusiva Nintendo Switch.

L'utente Twitter Doom Desire ha infatti sfruttato le sue abilità nella modellazione poligonale per modificare i personaggi di Animal Crossing New Horizons e fare in modo che tre di questi avessero un aspetto simile proprio ai tre starter di Pokémon Scarlatto e Violetto, ovvero Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Dopo aver modellato i personaggi, l'utente ha sfruttato una serie di software per importarli in un salvataggio e modificarlo per fare in modo che potesse accogliere questi NPC extra e infine trasferire il tutto su una Nintendo Switch sulla quale è stato effettuato il jailbreak. Insomma, si tratta di una procedura che non può essere riprodotta dagli utenti non solo perché non è possibile farlo sulle normali Switch, ma anche perché i file in questione non sono disponibili pubblicamente.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra i tre Pokémon nel gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sull'ultimo grande aggiornamento di Animal Crossing New Horizons.