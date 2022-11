Pokemon Scarlatto e Violetto: gli Starter di Paldea conquistano Tokyo con il cartellone 3D

Tra pochi giorni saremo finalmente in grado di vivere le mille avventure di Pokemon Scarlatto e Violetto; in vista del sempre più imminente lancio dell'esclusiva Switch, Game Freak e Nintendo catturano le attenzioni dei pendolari di Tokyo con il cartellone 3D nei pressi della Stazione di Shinjuku.

L'effetto ottico della nuova animazione del cartellone 3D di Shinjuku è davvero suggestivo: nella scena si possono ammirare i tre Pokemon Starter di Scarlatto e Violetto 'saltare fuori dallo schermo' per presentarsi a tutti gli Allenatori che attendono con impazienza di immergersi nelle atmosfere della regione di Paldea.

L'animazione offre così a Sprigatito, Fuecoco e Quaxly l'opportunità di presentarsi al grande pubblico per invogliarli a seguirli nella nuova avventura targata Game Freak che, lo ricordiamo, sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 18 novembre.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alla clip dell'animazione a tema Pokemon che accoglie in questi giorni tutti i visitatori della stazione di Shinjuku a Tokyo (la trovate nel tweet in calce alla notizia), ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro approfondimento sul gameplay all'insegna della libertà di Pokemon Scarlatto e Violetto.