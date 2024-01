Pokémon Scarlatto e Violetto, la storia si chiude: il DLC Epilogo è ora disponibile

Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero arriva alla fine della corsa: per tutti coloro che hanno acquistato il DLC e completato le due relative parti (La Maschera Turchese e Il Disco Indaco) è ora disponibile per il download gratuito l'ultimo contenuto aggiuntivo, intitolato Epilogo.

Stando a quanto rivelato dall'account Twitter/X ufficiale di Nintendo, in Epilogo si stanno verificando degli strani avvenimenti a Norvidia, con i giocatori che dovranno indagare per mettere così le mani sopra la preziosa Baccapesca Misteriosa. La particolare ricompensa, recita il filmato promozionale diffuso da Nintendo, "potrebbe far accadere qualcosa di speciale alla Bottega Momo di Verdegiada": le sorprese per i giocatori dunque non sono finite, con Epilogo che funge quindi da sentito ringraziamento per tutti coloro che hanno sostenuto Pokémon Scarlatto e Violetto e la sua espansione Il Tesoro dell'Area Zero divisa in due parti.

C'è da dire che il DLC Epilogo di Pokémon Scarlatto e Violetto era già emerso in rete nel corso di dicembre, con vari dataminer che sono riusciti ad avviarlo settimane prima della sua effettiva disponibilità. Adesso invece chiunque può godersi il contenuto aggiuntivo e scoprire così quali sono gli effetti della Baccapesca Misteriosa.

Per quanto riguarda il gioco base, infine, è al via il primo Raid Teracristal del 2024 per Pokémon Scarlatto e Violetto, tutto incentrato su un amato Starter di Terza Generazione.