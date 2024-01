Pokémon Scarlatto e Violetto: la storia di Pecharunt al centro di un evocativo filmato

Pubblicato negli scorsi giorni, il DLC Epilogo di Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero ha introdotto un'altra gradita novità: Pecharunt, un inedito Pokémon di topo Veleno/Spettro che viene ora approfondito da Nintendo attraverso uno splendido video animato.

Il filmato di stampo narrativo racconta le origini e le vicende di Pecharunt, strettamente collegate anche alla storia di Nordivia, la regione introdotta in Il Tesoro dell'Area Zero, con riferimento in particolare alla prima parte del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, La Maschera Turchese. Il video approfondisce dunque non solo il nuovo mostriciattolo tascabile, ma anche il mondo di gioco al centro dell'espansione con ulteriori citazioni ed approfondimenti graditi per tutti i fan.

Quanto mostrato da Nintendo è un'occasione piacevole e simpatica per conoscere ancora meglio la nuova creatura, il Pokémon numero 1025, che si distingue tra l'altro per abilità completamente nuove pensate appositamente per lui. Pecharunt può ad esempio creare dei mochi tossici che offre non solo agli esseri umani ma anche ai altri Pokémon, soggiogandoli così al suo volere. Con l'abilità Malia Tossica può anche confondere i Pokémon avvelenati o iperavvelenati, massimizzando così i danni. Pecharunt può infine contare su un proprio attacco specifico, Intossicatena, che per l'appunto può iperavvelenare gli avversari con le sue letali catene.

Poco ma sicuro, Pecharunt è un avversario molto più subdolo e temibile a dispetto della sua apparenza!