Pokemon Scarlatto e Violetto, svelato Gholdengo: scoperti oltre mille Pokemon nella serie!

In attesa del grande update di febbraio di Pokemon Scarlatto e Violetto, Game Freak e The Pokemon Company festeggiano la scoperta di oltre mille Pokemon nella serie pubblicando un focus su Gholdengo, l'evoluzione di Gimmighoul.

Chi ha già incrociato Gholdengo esplorando l'open world della regione di Paldea saprà già che si tratta di un Pokemon allegro e vivace... e non potrebbe essere altrimenti in virtù del suo corpo formato da mille monete!

Essendo ammassate in modo molto compatto, le monete che ricoprono Gholdengo lo rendono un Pokemon particolarmente robusto, consentendogli di attaccare gli avversari lanciando monete da qualsiasi parte del suo corpo. Il Pokemon Tesoro di tipo Acciaio-Spettro in cui si evolve Gimmighoul è solo una delle tante creature misteriose che popolano i diversi biomi di Paldea, ciascuna delle quali offre agli Allenatori e alle Allenatrici un ventaglio unico di abilità con cui sperimentare tecniche di combattimento sempre diverse.

Volete saperne di più sui nuovi Pokemon scoperti nella regione di Paldea? Dopo aver ammirato il video di The Pokemon Company con i festeggiamenti per gli oltre mille Pokemon scoperti nella serie, sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento su come far evolvere tutti i nuovi Pokemon di Scarlatto e Violetto.