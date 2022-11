Pokémon Scarlatto e Violetto: svelati Gimmigoul e i Libri Scarlatto e Violetto

Contestualmente alla pubblicazione del nuovo video gameplay di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il team di Game Freak ha condiviso ulteriori dettagli sulla prossima avventura a tema Pocket Monster.

In particolare, il Pokédex della regione di Paldea si è ampliato, in seguito al reveal di Gimmighoul, una creatura di tipo Spettro dalla duplice forma. Gli allenatori possono imbattersi nella sua versione Scrigno, che vede il Pokémon rifugiarsi all'interno di un possente baule, ma anche nella sua versione Ambulante, che vede invece Gimmighoul aggirarsi tra le pianure portando una preziosa moneta sulla schiena. Sfuggente e diffidente, la creatura di IX Generazione non sarà semplice da catturare!

Nei nuovi capitoli della serie, i giocatori troveranno inoltre ad attenderli un interessante mistero. Il Libro Scarlatto e il Libro Violetto saranno parte rispettivamente dell'immaginario di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, all'interno dei quali gli allenatori potranno consultarne le pagine per scoprire alcune leggende di Paldea. Redatti da esploratori anonimi, i volumi contengono riferimenti e illustrazioni di creature mitologiche, la cui esistenza non è del tutto certa. In particolare, gli allenatori troveranno resoconti su Grandizanne e Solcoferreo, Pokémon apparentemente feroci e molto aggressivi.



Sembra dunque che oltre ai Pokémon Leggendari di Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto, la regione di Paldea possa offrire ulteriori segreti fa svelare, a partire dal prossimo 18 novembre 2022.