Pokémon Scarlatto e Violetto: Tandemaus al centro dell'evento di San Valentino

Con l'imminente arrivo di San Valentino, molti videogiochi accoglieranno un evento a tempo limitato dedicato alla festa degli innamorati. Tra i numerosi giochi che celebreranno la festa troviamo anche Pokémon Scarlatto e Violetto, grazie al quale gli allenatori potranno catturare una speciale creatura.

Il prossimo 13 febbraio 2023 alle ore 1:00 del fuso orario italiano, i giocatori in possesso di una copia di Pokémon Scarlatto e Violetto avranno 48 ore di tempo per prendere parte al Raid Teracristal con protagonista il tenerissimo Tandemaus. A differenza di quanto visto con gli altri eventi a tempo di questo tipo, la creatura che si potrà catturare nello scontro avrà un Teratipo casuale e non fisso. Questo significa che sarà possibile accaparrarsi la creatura in una versione in grado di trasformarsi e di usufruire di poteri speciali legati ad un tipo randomico.

Oltre alla possibilità di aggiungere questo mostriciattolo alla collezione, gli allenatori che prenderanno parte all'evento di San Valentino in Pokémon Scarlatto e Violetto potranno accaparrarsi anche oggetti speciali per la creazione di consumabili nell'area pic-nic, ovvero fragole e panna montata.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi eventi, vi ricordiamo che Nintendo ha promesso che arriveranno nuovi aggiornamenti per il suo Pokémon Scarlatto e Violetto.