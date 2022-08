Pokémon Scarlatto e Violetto: tanti bonus per chi acquisterà subito i giochi, ecco quali

Nella giornata del 3 agosto sono arrivate tante novità su Pokémon Scarlatto e Violetto dal Pokémon Presents, che ci ha permesso di dare un ulteriore sguardo ai giochi di Nona Generazione e scoprire maggiori dettagli sui loro contenuti. E non mancheranno diversi bonus per chi prenderà subito una delle due versioni.

Fino al 28 febbraio 2023, tramite la funzione Dono Segreto, sarà possibile ricevere un Pikachu molto speciale: sarà infatti di Teratipo Volante e potrà utilizzare la mossa Volo proprio grazie alla nuova funzione del Teracristal rivelata durante il Pokémon Presents. Ma non finisce qui, dato che chiunque comprerà uno tra Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto attraverso il Nintendo eShop, sempre entro fine febbraio, otterrà il Set Avventura attraverso un codice e contenente ulteriori vantaggi aggiuntivi:

10 Pozioni

5 Cure Totali

3 Revitalizzanti

3 Etere

Una Caramella Rara

Una Pepita

Infine, come già rivelato in precedenza, chi acquisterà il Double Pack fisico di Pokémon Scarlatto e Violetto avrà accesso ad un codice per riscattare ben 100 Poké Ball in entrambi i giochi. Nintendo e Game Freak cercano dunque di premiare tutti coloro che si getteranno a capofitto nelle nuove avventure Pokémon sin dal lancio (che, ricordiamo, è fissato per il 18 novembre 2022 su Nintendo Switch) e subito dopo, ottenendo diverso materiale utile per iniziare al meglio la propria partita.

Il Pokémon Presents ha inoltre fatto luce sul nome della nuova Regione di Pokémon Scarlatto e Violetto, mostrandone anche la mappa integrale dall'alto.