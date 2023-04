Pokémon Scarlatto e Violetto: tanti nuovi oggetti gratis con i codici dei doni segreti

Mentre Pokémon Scarlatto e Violetto si aggiornano con l'update 1.3, la lista di codici gratuiti per avere nuovi oggetti con il Dono Segreto di Pokémon Scarlatto e Violetto continua ad espandersi. Come di consueto, essi rimangono attivi per un periodo di tempo limitato, oltre il quale avviene un aggiornamento delle ricompense riscattabili.

I titoli di nona generazione Pokémon continuano a rilasciare tanti contenuti aggiuntivi per gli utenti, come visto con la recente novità dei raid di Acquecrespe e Fogliaferrea in Pokémon Scarlatto e Violetto. Tuttavia, insieme a queste introduzioni e tanto altro ancora, non mancano le occasioni per concedere ai giocatori la possibilità di riscattare consumabili utili per la propria avventura. Ciò avviene grazie la sopracitata funzione del Dono Segreto, ove sarà necessario inserire i codici riportati qui sotto:

TM116 (Levitoroccia) / TM132 (Staffetta): R0CKANDBAT0N. L'oggetto in questione potrà essere riscattato da oggi 20 aprile fino al 5 maggio 2023;

Caramella rara x10: LEVELUP. Queste possono essere riscattate dal 14 aprile, entro e non oltre il 2 ottobre 2023;

Revitalizzante Max x5: REV1VE. Anche i revitalizzanti max sono riscattabili dal 14 aprile fino al 2 ottobre 2023;

Nest / Dive / Dusk / Timer / Quick / Luxury Ball x5: CATCHBYBALL. Sono disponibili dal 14 aprile fino al 2 ottobre 2023;

TM082 Tuononda / TM087 Provocazione: ENJ0YBATTLE. Il codice è attivo dal 23 marzo 2023 e sarà riscattabile fino al 30 aprile 2023;

Le novità in arrivo per Pokémon Scarlatto e Violetto sono numerose, come nel caso del nuovissimo Pokémon rilasciato con Pokémon Scarlatto e Violetto il Tesoro dell'Area Zero recentemente intravisto all'interno della nuova serie animata dedicata ai simpatici mostriciattoli tascabili.