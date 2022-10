Pokémon Scarlatto e Violetto: un teaser con Gengar svela l'arrivo di 'spaventose novità'

The Pokémon Company ha deciso di stuzzicare i suoi follower pubblicando un divertente teaser con protagonista Gengar, il quale preannuncia l'imminente arrivo di novità a tema Pokémon Scarlatto e Violetto.

Nel teaser in questione vediamo attraverso gli occhi di una giovane ragazza che si muove tra le foreste di Paldea e, all'improvviso, le si para davanti un terrificante Gengar, il quale esce a sorpresa da un cespuglio. Visto che siamo in prossimità di Halloween, è probabile che che il team di sviluppo voglia annunciare qualche novità del gioco legata alle creature più spaventose che potremo catturare in Pokémon Scarlatto e Violetto. In attesa di scoprire quali saranno gli annunci, vi confermiamo che la prossima diretta streaming verrà trasmessa proprio domani, martedì 25 ottobre 2022 alle ore 15:00 del fuso orario italiano.

Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro provato di Pokémon Scarlatto e Violetto in attesa della recensione. Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 18 novembre 2022, ovvero tra meno di un mese.

Avete già letto del recente leak che svela quanti Pokémon ci saranno in Scarlatto e Violetto?