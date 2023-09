Pokémon Scarlatto e Violetto il Tesoro dell'Area Zero: la Parte 1 è disponibile su Switch

Per la gioia di tutti i fan di Pokémon Scarlatto e Violetto, è arrivato il momento di vivere le nuove avventure dell'esclusiva Nintendo Switch grazie all'arrivo del primo episodio dell'espansione Il Tesoro dell'Area Zero.

La Parte 1 dell'espansione, che prende il nome di La maschera turchese, è infatti disponibile all'acquisto in formato digitale sul Nintendo eShop proprio da oggi, mercoledì 13 settembre 2023. Grazie al DLC in questione, gli allenatori di Paldea potranno vivere una nuova avventura in quel di Verdegiada, prendere parte ad attività come la caccia all'orco e fare amicizia con creature come Okidogi, Munkidori e Fezandipiti. In aggiunta, Il Tesoro dell'Area Zero introduce anche una versione aggiornata della Modalità Foto e alcuni degli starter dei vecchi capitoli della serie, tra i quali spiccano Charmender, Piplup e Snivy.

Per chi non lo sapesse, il pacchetto comprensivo di tutte e due le parti dell'espansione è acquistabile al prezzo di 34,99 euro sullo store digitale Nintendo e, almeno per il momento, non vi è la possibilità di ottenere solo uno dei due capitoli che compongono l'avventura.

