Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero: Il Disco Indaco, le novità in video

L'atteso video speciale sulle novità de Il Disco Indaco di Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero offre a Game Freak l'opportunità di delineare il quadro completo dei contenuti di questa espansione in arrivo a metà dicembre su Switch.

L'ultima finestra aperta dagli sviluppatori giapponesi sul frizzante universo di Scarlatto e Violetto ci porta a visitare l'ipertecnologico Istituto Mirtillo per farci conoscere le numerose attività di ricerca da condurre nel complesso che ospita quattro grandi Settori, ciascuno contraddistinto da un proprio bioma e da una serie di Pokemon inediti.

Il compito dei giocatori sarà perciò quello di decidere di volta in volta quali Settori visitare per completare le ricerche dell'Istituto e, ovviamente, arricchire la propria collezione di Pokemon, sperimentando al contempo la vita studentesca e partecipando alle attività della Lega Mirtillo, un sistema che classificherà gli Allenatori in base alle capacità dimostrate nelle attività scolastiche.

Spazio anche a nuove mosse e alle forme di Teracristallizzazione accessibili nelle fasi dell'avventura, come pure a delle sfide inedite da svolgersi sullo sfondo delle poliedriche ambientazioni che vediamo scorrere nell'ultimo trailer de Il Disco Indaco. Tra le altre sorprese del nuovo video speciale di Game Freak, citiamo anche il Sincronizzatore (un dispositivo per esplorare i dintorni attraverso gli occhi dei Pokemon), la capacità di volare di Koraidon e Miraidon quando sarà il momento di cimentarsi nella prova preparata da Erin (una dei Superquattro della Lega Mirtillo), e le sfide proposte dal curioso personaggio di Mr. Merenda per andare alla ricerca di Pokemon Leggendari.

Sempre grazie all'ultimo video, scopriamo che Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero: Il Disco Indaco sarà disponibile a partire dalla giornata di giovedì 14 dicembre, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione del DLC la Maschera Turchese di Pokemon Scarlatto e Violetto.