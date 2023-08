Pokémon Scarlatto e Violetto il Tesoro dell'Area Zero: il DLC accoglie i vecchi starter

Si è parlato a lungo dei nuovi Pokémon che verranno aggiunti con il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto: il Tesoro dell'Area Zero. Ciò nonostante, molti giocatori si saranno chiesti quando e se i vecchi mostriciattoli tascabili torneranno mai nei giochi della nona generazione Pokémon. Le risposte agli interrogativi sono giunte di recente.

Non molti giorni fa si è tenuto il Pokémon Presents basato sugli annunci di Pokémon Scarlatto e Violetto, Detective Pikachu e non solo. Proprio in quell'occasione, Game Freak e The Pokémon Company hanno mostrato il frutto del proprio lavoro sul contenuto aggiuntivo che approderà nel prossimo futuro, mostrando altri 230 Pokémon che saranno resi disponibili attraverso il DLC a pagamento.

Pokémon Scarlatto e Violetto: il Tesoro dell'Area Zero introdurrà anche i vecchi starter, per la felicità dei vecchi fan. I giocatori della prima ora avranno modo di re-inserire le creature più amate da loro nel proprio team, così da poter competere contro i giocatori di tutto il mondo. Tra i principali arrivi previsti con i venturi contenuti inediti, sappiamo che Pokémon quali Charmander, Bulbasaur, Squirtle e molte altre faranno nuovamente il loro ingresso trionfale. Siete contenti della notizia? Il lancio dei DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto si avvicinano; presto sarà l'ora di approdare nelle nuove terre da scoprire e da percorrere per andare alla ricerca di Pokémon.