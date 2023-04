Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero: un nuovissimo Pokémon è in arrivo!

C'è molta curiosità di scoprire quali Pokémon ci saranno nel DLC di Scarlatto e Violetto, intitolato Il Tesoro dell'Area Zero e diviso in due parti, ma intanto già sappiamo che l'espansione offrirà ai fan una creatura completamente inedita e pensata appositamente per questa occasione.

Al momento le informazioni sul nuovo Pokémon sono ancora pochissime: non si conosce al momento il suo nome e la sua reale natura, ma sappiamo che farà la sua comparsa anche nella nuova serie animata Orizzonti Pokémon già cominciata in Giappone, con Nintendo e Game Freak ne hanno mostrato le prime immagini.

Il nuovo mostriciattolo è piccolo di statura e non è molto forte, ma nei momenti di difficoltà può cristallizzare l'energia che ha in corpo e creare così uno scudo protettivo. In aggiunta, sembra in grado di entrare in uno stato latente quando si sente in pericolo di vita, nascondendo la testa, gli arti e la coda nel suo guscio come se fosse una tartaruga. Assumendo questa forma protettiva, il suo corpo diventa così molto simile ad una gemma.

E' dunque lecito immaginare che il Pokémon inedito al momento senza nome rivestirà un ruolo centrale all'interno dell'espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto, e maggiori informazioni arriveranno nei prossimi mesi. Ricordiamo che la prima parte de Il Tesoro dell'Area Zero arriverà durante l'autunno 2023, mentre il secondo atto è previsto per l'inverno 2023.

