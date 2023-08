Pokemon Scarlatto e Violetto: Il Tesoro dell'Area Zero, i segreti del gameplay in video

L'attesa dei fan per le novità sui DLC di Pokemon Scarlatto e Violetto dal Pokemon Presents di agosto viene premiata da Game Freak con dei filmati di approfondimento che svelano tutti (o quasi) i segreti del gameplay de Il Tesoro dell'Area Zero.

Nella prima parte della grande espansione di Pokemon Scarlatto e Violetto, La Maschera Turchese, parteciperemo a un viaggio di studio che ci condurrà a Nordivia, una regione completamente inedita con tanti Pokemon da scoprire.

Nel corso dell'avventura incontreremo due fratelli che studiano nell'Istituto Mirtillo e, ovviamente, numerosi Pokemon originali: tra questi, è davvero impossibile non citare Dipplin, una creatura a forma di mela caramellata!

Esplorando Nordivia avremo poi modo di interagire di Litha, una fotografa itinerante che ci chiederà di scattare delle foto per aiutarla nella sua ricerca: le attività offerteci da Litha ci consentiranno di sbloccare il bastone rotoselfie, uno strumento da utilizzare per scattare delle fotografie al proprio Allenatore.

Nella seconda parte de Il Tesoro dell'Area Zero, Il Disco Indaco, dovremo partecipare a uno scambio studentesco che ci porterà a visitare l'ipertecnologico Istituto Mirtillo. Oltre alle strutture di ricerca che imperlano l'Istituto, il complesso ospiterà quattro grandi Settori caratterizzati da un proprio bioma e da una serie di Pokemon inediti. Starà quindi ai giocatori decidere quali Settori visitare per arricchire la propria collezione, non prima però di sperimentare la vita scolastica e partecipare alle attività legate alla Lega Mirtillo, un sistema che classificherà gli studenti in base alle proprie capacità e alle attività svolte.

I nuovi video di Game Freak legati alle prossime espansioni di Pokemon Scarlatto e Violetto ci ricordano che La Maschera Turchese sarà disponibile dal 13 settembre, mentre Il Disco Indaco è previsto al lancio nell'inverno del 2023.