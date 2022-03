Pokemon Scarlatto e Violetto: texture e modelli migliorati rispetto a Spada e Scudo

Il trailer di annuncio di Pokemon Scarlatto e Violetto ha generato molte discussioni anche per quanto riguarda il comparto tecnico, definito da molti non all'altezza delle aspettative. C'è però chi ha paragonato i modelli poligonali con quelli di Spada e Scudo, scoprendo che delle migliorie sono effettivamente presenti.

Il redditor u/Minnale101 ha messo a confronto le immagini di alcuni Pokemon visti nel trailer di Violetto e Scarlatto e presenti anche in Spada e Scudo, ovvero Lucario, Magnemite e Stonjourner. Il risultato? Le texture appaiono non sono più pulite e "lucide" ma anche maggiormente dettagliate, inoltre il modello di Lucario sembra realizzato con un maggior numero di poligoni e con una struttura più complessa.

In generale si nota un cambio stilistico tra Spada e Scudo e Scarlatto e Violetto, con questi ultimi che sembrano prendere maggiormente ispirazione da Leggende Pokemon Arceus per quanto riguarda l'estetica, ma è davvero troppo presto per emettere giudizi dal momento che non abbiamo mai visto il gioco in azione e tutto quello che è stato mostrato è un breve trailer.

Violetto e Scarlatto inaugurano la nona generazione di Pokemon, il lancio dei due giochi è previsto per la fine dell'anno (la data deve ancora essere annunciata) in esclusiva su Nintendo Switch.