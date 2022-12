Quali sono i Pokemon più amati di Scarlatto e Violetto? Tinkaton è al primo posto

L'amore del pubblico giapponese per i Pocket Monster è ampiamente noto, tanto che di recente è stata condivisa la notizia della prossima apertura nel Sol Levante di un parco pubblico dedicato a Slowpoke.

Con il debutto di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, è giunto però il momento di aggiornare le preferenze degli Allenatori nipponici, che hanno di recente avuto la possibilità di prendere parte ad un sondaggio dedicato. Con il contributo offerto da poco meno di 180.000 appassionati, le votazioni promosse in Giappone hanno stilato l'elenco dei trenta migliori Pokémon presenti nella regione di Paldea.

A conquistarsi la vetta della classifica, è stato Tinkaton, new entry del Pokédex e Pocket Monster di tipo Acciaio e Folletto. Esordita proprio in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la creatura ha superato il rivale Clodsire, arrestatosi in seconda posizione. La medaglia d'argento è stata dunque assegnata all'evoluzione del Wooper di Paldea, una creatura di tipo Veleno e Terra. Terzo gradino del podio infine a Sprigatito, il nuovo Starter di tipo Erba proposto agli Allenatori in procinto di iniziare il proprio viaggio all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Di seguito, la Top 30 completa emersa dai voti del pubblico giapponese:

Tinkaton Clodsire Sprigatito Fuecoco Ceruledge Tatsugiri Sylveon Slither Wing Lucario Gardevoir Mimikyu Koraidon Gengar Sprigatito Pawmot Umbreon Maushold Miraidon Pawmi Glaceon Dragapult Garchomp Hydreigon Volcarona Charizard Luxray Iron Valiant Eevee Skeldirge Quagsire

Cosa ne pensate di questa classifica, quali sono i vostri Pocket Monster preferiti?