Pokémon Scarlatto e Violetto: che tipo di Pokémon è Gimmighoul?

Pokémon Scarlatto e Violetto si prepara ad introdurre ai fan un'ulteriore serie di Pokémon inediti che andranno a comporre la Nona Generazione. Già diversi nuovi mostriciattoli sono stati mostrati da Nintendo e Game Freak, alcuni dei quali dotati di un design piuttosto particolare ed inconsueto.

Tra questi troviamo Gimmighoul di Pokémon Scarlatto e Violetto, forse tra le creature più curiose che popolano la Regione di Paldea. Che tipo di Pokémon è Gimmighoul? Come suggerisce il nome, si tratta di un mostriciattolo di tipo Spettro la cui caratteristica principale è quella di avere due forme distinte: la prima, denominata Forma Scrigno, lo vede per l'appunto all'interno di un piccolo forziere pieno di monete, mentre la seconda, Forma Ambulante, lo vede per l'appunto fuori dallo scrigno per mostrarsi così nella sua vera e propria fisionomia.

Gimmighoul è un Pokémon di piccole dimensioni, dal corpo grigio e dotato di antenne, che è solito portarsi sempre appresso con sé una moneta dalla cassa occupata in precedenza. La creatura è stata mostrata per la prima volta il 5 novembre 2022 all'interno di Pokémon GO, per poi andare incontro ad un reveal completo pochi giorni dopo. Gimmighoul promette di rivelarsi tra i Pokémon più interessanti della Nona Generazione, in attesa di scoprire a tutti gli effetti la portata dei suoi poteri una volta catturato nel corso dell'avventura.

Parlando a proposito del gioco in realtà aumentata di Niantic, è stato confermato che Pokémon Scarlatto e Violetto si collegheranno a Pokémon GO nel 2023.