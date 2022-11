Pokémon Scarlatto e Violetto: si torna a Paldea nel nuovo trailer e nello spot giapponese

Mancano ormai pochi giorni al debutto ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, e così Nintendo e Game Freak ci offrono una panoramica generale di ciò che Paldea avrà da offrire ai giocatori con un "Overview Trailer" dedicato alla nuova coppia di giochi in arrivo su Nintendo Switch.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in apertura, consente quindi di gettare un nuovo sguardo sulla colorata regione di Paldea, sui nuovi Pokémon che potremo catturare e aggiungere alla nostra collezione, alle attività che potremo svolgere nei panni di un avventuroso allenatore e tanto altro ancora.

Paldea è una terra ricca di vaste distese naturali caratterizzate da laghi, altissime vette, lande brulle e catene montuose impervie. Il giocatore è chiamato a sconfiggere tutti gli otto Capipalestra sparsi per la regione al fine dimostrare il proprio talento e raggiungere il Rango Campione.

"Iscriviti alla prestigiosa accademia nel cuore di Paldea per studiare insieme ai Pokémon. Qui ti affideranno un progetto extracurricolare speciale, la ricerca di tesori, che ti permetterà di fare pratica come Allenatore o Allenatrice di Pokémon". Nintendo ha mostrato anche il nuovo spot promozionale giapponese, che potete gustarvi in calce alla notizia.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno lanciati su Nintendo Switch il 18 novembre. Per prepararvi al meglio a questa nuova avventura, vi raccomandiamo la lettura del nostro speciale sull'open world di Paldea.