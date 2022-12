Pokemon Scarlatto e Violetto: si torna a scuola, quanto è importante e come funziona?

Tra le attività secondarie disponibili all'interno di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto troviamo anche la possibilità di seguire una serie di lezioni nella scuola di Paldea, una meccanica in parte ereditata da quella di Persona 5. Ma come funziona esattamente?

Sin dall'inizio dell'avventura, gli Allenatori entreranno a far parte del corpo studentesco di una prestigiosa Accademia della regione. L'istituzione scolastica propone lezioni dedicate alle più disparate materie, dalla matematica alla biologia, passando per l'educazione artistica, la storia e persino le lingue. Immancabili poi le sessioni di studio dedicate alle lotte Pokémon, ma come funziona esattamente questa specifica feature di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto?

Dopo essersi avventurato tra i corridoi dell'Accademia di Paldea, il nostro Gabriele Laurino è pronto a svelarvi tutti i segreti di questo inaspettato aspetto delle produzioni Game Freak, del quale vi avevamo già accennato nella nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per scoprire tutti i dettagli in merito, vi lasciamo alla visione del nostro video dedicato alle lezioni scolastiche proposte a Paldea, che potete trovare direttamente in apertura a questa news.

Dal momento del lancio ad oggi, le vendite di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto hanno già infranto diversi record, entro i confini del Sol Levante, ma anche al di fuori del Giappone.