Pokémon Scarlatto e Violetto:è tornato lo storico glitch MissingNo di Pokémon Rosso e Blu?

Uno dei glitch più memorabili della storia del franchise di Pokémon, nonché dei videogiocatori in generale, è sicuramente il cosiddetto "MissingNo", apparso per la prima volta all'interno di Pokémon Rosso e Blu.

Il MissingNo di Pokemon Rosso e Blu è diventato famoso tra la community per aver dato ai giocatori un metodo per "barare" e ottenere oggetti extra. Navigando nella parte superiore della palestra dell'Isola Cannella, appariva un MissingNo, uno strano e indecifrabile Pokémon-glitch che, se catturato, avrebbe duplicato gli oggetti presenti nello zaino dell'allenatore, inclusi gli item più preziosi come caramelle rare e Master Ball. MissingNo è fondamentalmente uno strano sprite contenente un mucchio di pixel glitchati che formano una "L", e Nintendo stessa ha definito in passato "pericoloso" il glitch dal momento che avrebbe potuto corrompere i dati di gioco.

Sebbene in forma non ufficiale, MissingNo ha fatto il suo ritorno in Pokémon Scarlatto e Violetto: un utente ha mostrato il suo Donphan che mostra sul fianco uno strano pattern che richiama da vicino lo storico glitch. "MissingNo?! È tornato, è tornato!", ha esclamato scherzosamente un fan della serie su reddit. "Onestamente sarei felice se MissingNo tornasse", ha scritto un altro giocatore. "Il Donphan sta per evolversi in MissingNo", ha ironicamente fatto notare un altro giocatore che ben ricorda i bei tempi di Pokémon Rosso e Blu. E voi conoscevate questo peculiare glitch della serie di Pokémon?

