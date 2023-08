Pokemon Scarlatto e Violetto: nel trailer di Tesoro dell'Area Zero c'è il brano di un fan?

Come avrete letto dal nostro riassunto dell'ultimo Pokémon Presents, oggi sono state annunciate tante novità per Il Tesoro dell'Area Zero, ossia l'espansione divisa in due episodi in arrivo per i possessori di Pokémon Scarlatto e Violetto. Sembrerebbe però che il trailer mostrato nel pomeriggio includa un dettaglio che sta facendo discutere.

Subito dopo la chiusura dell'evento trasmesso oggi pomeriggio in streaming su YouTube, è arrivato sui social il post di un fan della serie, nel quale sostiene che il filmato del DLC mostrato in diretta contiene un estratto del brano che, in via amatoriale, lui ha composto e pubblicato online. L'utente, che è solito caricare i suoi brani sul canale YouTube chiamato ND Music, sostiene infatti che quello presente nel video sia proprio il suo brano, utilizzato da Game Freak e The Pokémon Company senza chiedere il suo consenso.

Occorre precisare che, almeno dal punto di vista legale, l'azienda giapponese non ha avuto un comportamento scorretto, visto che può utilizzare come meglio crede tutto ciò che i fan realizzano ispirandosi al brand.

In attesa di scoprire se gli sviluppatori decideranno di contattare o meno ND Music, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il nuovo video gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto I Segreti dell'Area Zero.