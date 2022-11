Pokémon Scarlatto e Violetto travolgono il Giappone: anche Ragnarok sul podio

Il travolgente lancio giapponese di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto ha infranto ogni record videoludico del Sol Levante, che ha dimostrato una sete incredibile di nuove avventure a base di Pocket Monster.

Stando ai dati diffusi da Famitsu, l'ultima settimana ha però visto anche altri titoli conquistarsi ottimi risultati commerciali. A reclamare la medaglia d'argento, troviamo ad esempio l'inossidabile Splatoon 3, che in Giappone ha già conquistato oltre 3 milioni di videogiocatori. A irrompere sul terzo gradino del podio è invece la furia di Kratos, con God of War: Ragnarok che nell'ultima settimana ha venduto poco meno di 10.000 copie su PS5. A queste ultime, si sommano le circa 2.500 copie della versione PS4 del titolo Sony. Complessivamente, dal lancio, l'epopea norrena ha venduto in Giappone - tra PS4 e PS5 - circa 53.000 copie.



Di seguito, vi riportiamo la Top 20 integrale relativa alle vendite di videogiochi retail registrate in Giappone nel corso dell'ultima settimana. Tra parentesi sono elencate le vendite giapponesi totali del titolo in questione:

[Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto / Pokémon Violetto (Pokemon Company) 2.537.292; [Nintendo Switch] Splatoon 3 (Nintendo) 36.958 (3.368.155); [PS5] God of War: Ragnarok (Sony Interactive Entertainment) 9.901 (39.278); [PS4] Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (Aqua Plus) 9.066; [Nintendo Switch] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix) 7.687 (44.470); [Nintendo Switch] Minecraft (Microsoft Game Studios) 7.449 (2.855.406); [Nintendo Switch] Mario Kart 8; Deluxe (Nintendo) 7.330 (4.906.589); [Nintendo Switch] Card Fight!! Vanguard: Dear Days (Bushiroad) 6.649; [Nintendo Switch] SympathyKiss (Idea Factory) 6.072; [Nintendo Switch] Sonic Frontiers (Sega) 5.837 (31.904); [PS5] Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (Aqua Plus) 4.950; [Nintendo Switch] Nintendo Switch Sports (Nintendo) 4.341 (774.171); [Nintendo Switch] Ace Angler: Fishing Spirits (Bandai Namco Entertainment) 4.282 (39.056); [Nintendo Switch] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix) 3.978 (228.400); [PS5] Horizon: Forbidden West (Sony Interactive Entertainment) 3.744 (102.226); [Nintendo Switch] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) 3.675 (5.010.829); [Nintendo Switch] Pokemon Diamante Lucente / Pokémon Perla Splendente (Pokemon Company) 3.507 (2.596.356); [Nintendo Switch] Harvestella (Square Enix) 3.236 (36.597); [Nintendo Switch] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega) 3.091; [Nintendo Switch] Mario Party Superstars (Nintendo) 2.949 (1.064.208);

Appena fuori dalla Top 20 giapponese troviamo Call of Duty: Modern Warfare II. Nella sua versione PS4, lo shooter di casa Activision ha infatti venduto 2.935 copie nel corso dell'ultima settimana, per un totale di 39.264 copie vendute dal giorno del lancio nel Sol Levante.