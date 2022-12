Pokémon Scarlatto e Violetto: dove si trovano i negozi di forniture Chansey

Gli Strumenti hanno un ruolo importante nello sviluppo dei propri Pokémon, e ogni allenatore dovrebbe quindi conoscere i negozi che vendono certi oggetti. Ecco dove localizzare i vari negozi di forniture Chansey presenti nella regione di Paldea in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Gli store in questione, caratterizzati da un piccolo poster raffigurante Chansey in vetrina, sono cinque e si trovano nelle città principali del mondo di gioco:

Mesapoli

Il primo negozio di Mesapoli, che ricordiamo essere il luogo in cui ha inizio la vostra avventura, sorge al centro della città e, più precisamente, accanto all'atelier di abbigliamento .

. Il secondo negozio di forniture Chansey si trova a sud del Centro Pokémon, non troppo distante dall'Area Ristoro.

Leudapoli

Il negozio Chansey della città che ospita Kissara (la Capopalestra specializzata nei Pokémon di tipo Elettro) si trova nella parte nord-occidentale del centro abitato.

Neveria

In questa città i giocatori sono chiamati a confrontarsi con Lima, la Capopalestra specializzata nei Pokémon di tipo Spettro. Il negozio Chansey in questo caso si trova a due passi dalla palestra, leggermente più a est rispetto al consueto Centro Pokémon.

Garrafopoli

Questa città è situata fra Porto Marinada e Mesturia. Per quanto riguarda invece il punto vendita Chansey, potete trovarlo accanto al locale di calzature che si trova nella parte occidentale del centro abitato.

In conclusione vi ricordiamo che il catalogo di oggetti acquistabili presso queste aree commerciali varia a seconda dei vostri progressi all’interno dell’avventura. Per questo motivo, il nostro consiglio è di visitarli abbastanza frequentemente e ogni qualvolta abbiate appena ottenuto nuove medaglie.

In conclusione vi ricordiamo che il catalogo di oggetti acquistabili presso queste aree commerciali varia a seconda dei vostri progressi all'interno dell'avventura. Per questo motivo, il nostro consiglio è di visitarli abbastanza frequentemente e ogni qualvolta abbiate appena ottenuto nuove medaglie.