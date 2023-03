Pokémon Scarlatto e Violetto: trucchi per vincere nei Raid Acquecrespe e Fogliaferrea

Come ormai ben saprete, è attualmente attivo un evento a tempo limitato in Pokémon Scarlatto e Violetto, l'esclusiva Switch che sta ospitando un esclusivo Raid Teracristal con protagoniste due creature particolarmente ricercate: stiamo parlando di Acquecrespe e Fogliaferrea. Scopriamo insieme come fare per catturarle durante i Raid.

Fogliaferrea

Il Pokémon Paradosso accessibile ai possessori di Violetto è Fogliaferrea, un mostro di tipo Erba-Psico la cui versione disponibile nel Raid è di Teratipo Psico. La creatura affrontabile nell'evento è di livello 75 e conosce mosse come Psicolama, Fendifoglia, Megacorno e Danzaspada. La migliore strategia è quella di far scendere in campo i vostri migliori Pokémon con mosse di tipo Buio, Insetto e Spettro. Fate attenzione però, visto che Megacorno è incredibilmente efficace sui Pokémon Buio e rischierete di fallire quando una delle creature di questa categoria è attiva in battaglia. Un'altra tecnica utile per contrastare Fogliaferrea è utilizzare mosse che applicano un depotenziamento come Pulifumo: in questo modo potrete annullare tutti i benefici al potere offensivo di Danzaspada e rendere l'avversario meno pericoloso

Acquecrespe

Nel Raid Teracristal dei giocatori con una copia di Pokémon Scarlatto si può trovare invece Acquecrespe, Pokémon Paradosso di Acqua-Drago il cui Teratipo è Acqua. Anch'esso di livello 75, questo mostro dispone di potenti attacchi come Urlo, Lanciafiamme, Idrovapore e Dragopulsar. Chi vuole contrastare al meglio le mosse del protagonista del raid dovrebbe far scendere in campo Pokémon Elettro o Erba, ovvero quelli che più tornano utili contro una creatura di tipo Acqua. Seguendo questo consiglio, non dovreste avere particolari difficoltà nel mandare al tappeto questo coriaceo avversario.

Va precisato che i giocatori potranno catturare solo un esemplare di ciascun Pokémon Paradosso e i possessori di una versione dell'esclusiva Switch avranno l'opportunità di farsi invitare da chi dispone di una copia dell'altra edizione: in questo modo tutti potranno catturare entrambe le creature durante l'evento. A tal proposito, vi ricordiamo che avrete tempo di prendere parte a questi Raid Teracristal speciali solo fino alle ore 23:59 del 12 marzo 2023.

Sapevate che Pokémon Scarlatto e Violetto stanno per accogliere il supporto a Pokémon Home?